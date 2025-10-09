Окровавленного ребенка в российском развлекательном центре сняли на видео

В Омске в развлекательном центре крепление тарзанки пробило голову ребенку

В Омске в развлекательном центре «Банана Парк» крепление тарзанки пробило голову девятилетнему мальчику. Видео с места происшествия опубликовал Mash Siberia в Telegram.

На кадрах видно окровавленного ребенка, которому обрабатывают рану на голове. Мужчина за кадром утверждает, что к происшествию привела раскрутившаяся гайка. Он также демонстрирует крепление тарзанки, показывая, что оно не фиксируется вручную и болтается. «Этот механизм открутил гайку. То есть контргайки [для его фиксации] не нашли», — поясняет россиянин.

Как пишет канал со слов очевидцев, сотрудники развлекательного центра не помогли пострадавшему и посоветовали соблюдать технику безопасности. При этом школьнику понадобилась операция. Его состояние не уточняется.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после того, как попал в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл». Ребенка затянуло в устройство, когда он спускался с семьей вниз. При этом свидетели утверждают, что мать пострадавшего в этот момент отвлеклась на телефон.