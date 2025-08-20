Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 20 августа 2025Россия

В России двухлетний ребенок остался без руки после попадания в эскалатор в ТЦ

В Екатеринбурге мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в ТЦ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в торговом центре (ТЦ) «Ботаника Молл». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, ребенка затянуло в эскалатор, когда он спускался с семьей вниз. Очевидцы рассказали, что мать мальчика отвлекалась на телефон.

Кисть оказалась зажата между ступенями и перилами, ее оторвало. Мать подбежала и выдернула оттуда сына. Первой к ним бросилась сотрудница ларька с лотереями — помогла перебинтовать руку.

Позже ребенка забрали в больницу. Его ввели в искусственную кому. Сохранить руку мальчику не удалось из-за сильного повреждения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина сбил 41-летнюю женщину с пятилетним ребенком на эскалаторе станции «Чернышевская».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Стало известно об отсутствии у «коалиции желающих» согласия по важному вопросу по Украине

    Российский суд оценит продавшего США секреты бывшего депутата Госдумы

    Россиянам назвали ключевые причины поломки кондиционера в иномарках

    Жук, Давид и Казак. Раскрыты подробности об украинской ДРГ, ликвидированной в Брянской области

    Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

    В России выступили за завоз в страну мигрантов ради сохранения русской цивилизации

    Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев

    В России допустили присоединение Одессы с одним условием

    Перевозчики пожаловались на коллапс на границе с Казахстаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости