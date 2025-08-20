В России двухлетний ребенок остался без руки после попадания в эскалатор в ТЦ

В Екатеринбурге мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в ТЦ

В Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в торговом центре (ТЦ) «Ботаника Молл». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, ребенка затянуло в эскалатор, когда он спускался с семьей вниз. Очевидцы рассказали, что мать мальчика отвлекалась на телефон.

Кисть оказалась зажата между ступенями и перилами, ее оторвало. Мать подбежала и выдернула оттуда сына. Первой к ним бросилась сотрудница ларька с лотереями — помогла перебинтовать руку.

Позже ребенка забрали в больницу. Его ввели в искусственную кому. Сохранить руку мальчику не удалось из-за сильного повреждения.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина сбил 41-летнюю женщину с пятилетним ребенком на эскалаторе станции «Чернышевская».