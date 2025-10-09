Российский боец в одиночку сразился с восьмью солдатами ВСУ и занял важную позицию на СВО

RT: Боец СВО в одиночку сразился с восьмью солдатами ВСУ и занял важную позицию

Российский боец Андрей Логинчук в одиночку сразился с восьмью солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занял важную позицию для продвижения российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его историю публикует RT.

Как рассказала жена военнослужащего, в 2022 году он чудом вырвался из окружения ВСУ. В июле 2024 года Логинчук попал в тяжелый бой за населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой народной республике. Он не выжил, но благодаря его действиям Вооруженными силами России был занят стратегически важный опорный пункт, и через две недели село было освобождено.

По словам одного из сослуживцев Логинчука, при заходе в село с группой тот в одиночку сумел взять опорник, в ближнем бою ликвидировав восьмерых противников.

«Но он сам получил ранение, не смог выйти за помощью из-за сильного обстрела со всех сторон», — вспомнил собеседник издания.

Логинчук также участвовал в освобождении Артемовска и Авдеевки. Имеет награды — три ордена Мужества.

Ранее сообщалось, что боец 60-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки российских войск «Восток» с позывным Мио в одиночку сразился с пятью военнослужащими ВСУ, выйдя победителем.