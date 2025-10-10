Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 10 октября 2025Бывший СССР

Путин прогулялся в компании Алиева и других лидеров СНГ и попал на видео

TVT опубликовал кадры вечерней прогулки Путина в компании лидеров стран СНГ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президент России Владимир Путин в компании лидеров стран СНГ прошелся по саду правительственной резиденции в Душанбе перед неформальным обедом для глав делегаций. Кадры вечерней прогулки глав государств опубликовал на YouTube государственный телеканал Таджикистана (TVT).

На опубликованных кадрах российский лидер идет в окружении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, а также президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Киргизии Садыра Жапарова.

Главы государств прошлись по саду Дворца Нации в Душанбе. Там для них были подготовлены инсталляции из овощей и фруктов.

Ранее стало известно, что Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече после переговоров. Неформальная встреча состоялась вечером четверга, 9 октября, в Душанбе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Раскрыто реальное время работы iPhone 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости