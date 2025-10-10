Путин прогулялся в компании Алиева и других лидеров СНГ и попал на видео

TVT опубликовал кадры вечерней прогулки Путина в компании лидеров стран СНГ

Президент России Владимир Путин в компании лидеров стран СНГ прошелся по саду правительственной резиденции в Душанбе перед неформальным обедом для глав делегаций. Кадры вечерней прогулки глав государств опубликовал на YouTube государственный телеканал Таджикистана (TVT).

На опубликованных кадрах российский лидер идет в окружении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, а также президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Киргизии Садыра Жапарова.

Главы государств прошлись по саду Дворца Нации в Душанбе. Там для них были подготовлены инсталляции из овощей и фруктов.

Ранее стало известно, что Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече после переговоров. Неформальная встреча состоялась вечером четверга, 9 октября, в Душанбе.