Путин решил отдельно поговорить с одним постсоветским лидером

Путин проводит в Душанбе отдельную встречу с президентом Казахстана Токаевым

Президент России Владимир Путин проводит в Душанбе отдельную встречу с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

Кремль опубликовал кадры со встречи российского и казахского лидеров. На них президенты сидят на стульях рядом друг с другом.

Темы, которые Путин и Токаев обсудят в рамках переговоров, в Кремле не раскрыли.

Ранее российский президент принял участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ. Он заявил, что Россия поддерживает принятие решения о создании формата СНГ+ в рамках Содружества Независимых Государств.