12:06, 10 октября 2025

Путин поддержал расширение СНГ

Путин: Россия поддерживает решение о создании СНГ+
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия поддерживает решение о создании формата СНГ+ в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом на саммите лидеров стран объединения заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Поддерживаем принципиально принимаемое сегодня решение о создании нового формата работы — СНГ+», — заявил глава российского государства.

По его словам, новый формат позволит активнее вовлекать в деятельность СНГ другие государства.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече после переговоров в Душанбе. Встреча прошла вечером в четверг, 9 октября, в правительственной резиденции в Душанбе для глав государств — участников СНГ.

