Раскрыт способ сэкономить на аренде жилья в Москве

Риелтор Барсуков: Выбор района поможет сэкономить на аренде жилья в Москве

Правильный выбор района поможет сэкономить на аренде жилья в Москве. Способ сократить траты на съемное жилье в столице раскрыл россиянам член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН.

Эксперт не согласился с выводами аналитиков о том, что аренда в Москве дешевеет. «С января по июнь был рост стоимости аренды, а говорить о резком падении, учитывая, что август — уровень резкого роста, странно. По крайней мере, падения нет точно», — пояснил Барсуков.

По словам специалиста, цены на столичное жилье зависят только от одного фактора — района, в котором оно находится. Самые дешевые варианты можно найти на востоке. Если двигаться далее по часовой стрелке, цены будут увеличиваться. Наиболее дорогие квартиры для аренды предлагают на юго-западе и западе города, отметил специалист.

Ранее эксперты спрогнозировали, что аренда жилья в России начнет дешеветь в ноябре — цены могут снизиться на 3-5 процентов по сравнению с октябрем.