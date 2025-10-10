Кнутов: Уничтожение «Панцирем» ракеты «Фламинго» — очень хороший сигнал

Уничтожение российским комплексом «Панцирь» новейшей украинской ракеты «Фламинго» — очень хороший сигнал. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже сейчас легко отражают крылатые ракеты, которые на Украине выставляют «чудо-оружием», заметил в беседе с газетой «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, «Фламинго» является аналогом немецкого «Фау-1», который в свое время считался «вундерваффе». Кнутов подчеркнул, что и конструкция украинской ракеты схожа со снарядом прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», — с иронией заметил аналитик.

При этом Кнутов отметил, что боевая часть «Фламинго» составляет примерно одну тонну, так что ракета является действительно разрушительной. Тем не менее эксперт заявил, что ее использование противником вряд ли повлияет на ход боевых действий. Он добавил, что российские войска продолжают уничтожать цеха и заводы Украины по производству ракет и беспилотников, что может лишить Киев больших возможностей по дальнейшему использованию «Фламинго».

Ранее были показаны кадры обломков новейшей украинской ракеты «Фламинго». На скорости 600 километров в час снаряд перехватил зенитный ракетный комплекс «Бук».