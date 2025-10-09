Бывший СССР
Появились кадры обломков новейшей украинской ракеты «Фламинго»

Опубликованы фото обломков сбитой ВС РФ крылатой ракеты ВСУ «Фламинго»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Появились фотографии обломков новейшей крылатой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Фламинго», которую сбили российские военные. Их опубликовали в Telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

Ранее сообщалось, что ВС России впервые уничтожили «Фламинго», которая была анонсирована как новейшая украинская ракета, чья задача — бить вглубь РФ. Ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук», когда она летела на скорости 600 километров в час.

На кадрах показаны внутренние детали ракеты. «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», — отмечается в публикации.

Военный корреспондент Юрий Котенок также опубликовал в Telegram фотографию электронного блока управления, оставшегося от «Фламинго». По его словам, ракета имеет движок от чешского «Альбатроса» Л-39, а ее внутренности — китайского производства.

Издание «Страна» в Telegram-канале подтвердила наличие китайских деталей в ракете, написав также, что двигатель может быть советским.

«В качестве доказательства того, что это "Фламинго", приводится фото обломков некой ракеты с украиноязычными, русскоязычными, а также англоязычными (с телефоном киевской фирмы) надписями. Но по ним конкретную марку и тип ракеты определить невозможно», — отмечает издание.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал российских «убийц» ракет Tomahawk и «Нептун». По его словам, уничтожать американские крылатые ракеты для российских средств ПВО просто, однако многое зависит от количества выпущенных снарядов.

