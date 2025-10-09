Появились кадры обломков новейшей украинской ракеты «Фламинго»

Опубликованы фото обломков сбитой ВС РФ крылатой ракеты ВСУ «Фламинго»

Появились фотографии обломков новейшей крылатой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Фламинго», которую сбили российские военные. Их опубликовали в Telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

Ранее сообщалось, что ВС России впервые уничтожили «Фламинго», которая была анонсирована как новейшая украинская ракета, чья задача — бить вглубь РФ. Ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук», когда она летела на скорости 600 километров в час.

На кадрах показаны внутренние детали ракеты. «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», — отмечается в публикации.

Военный корреспондент Юрий Котенок также опубликовал в Telegram фотографию электронного блока управления, оставшегося от «Фламинго». По его словам, ракета имеет движок от чешского «Альбатроса» Л-39, а ее внутренности — китайского производства.

Издание «Страна» в Telegram-канале подтвердила наличие китайских деталей в ракете, написав также, что двигатель может быть советским.

«В качестве доказательства того, что это "Фламинго", приводится фото обломков некой ракеты с украиноязычными, русскоязычными, а также англоязычными (с телефоном киевской фирмы) надписями. Но по ним конкретную марку и тип ракеты определить невозможно», — отмечает издание.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал российских «убийц» ракет Tomahawk и «Нептун». По его словам, уничтожать американские крылатые ракеты для российских средств ПВО просто, однако многое зависит от количества выпущенных снарядов.