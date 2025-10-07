Наука и техника
Названы российские убийцы ракет Tomahawk и «Нептун»

Военный эксперт Леонков: Россия сможет сбивать Tomahawk средствами ПВО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия сможет сбивать ракеты типа Tomahawk или «Нептун» собственными средствами противовоздушной обороны (ПВО), начиная с ЗРК «Оса-АКМ» и заканчивая «Тор-М2» и «Бук-М2». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках крылатых ракет (КР) Tomahawk («Томагавк») Украине практически принято. При этом он не объяснил, в чем оно заключается, и подчеркнул, что не стремится к эскалации ситуации.

Леонков напомнил, что первая в своем исполнении «Оса» сбила Tomahawk еще в 1991 году. По его словам, уничтожать американские крылатые ракеты для российских средств ПВО просто, однако многое зависит от количества выпущенных снарядов.

«В конфликте против Ливии в 2011 году американцы запустили 112 "Томагавков", которые практически уничтожили всю систему противовоздушной обороны этой страны. Она там и так была небольшая, но им удалось. То есть обычно "Томагавки" используют для первого обезоруживающего, или, как они называют, обезглавливающего, удара против систем береговой обороны, систем ПВО», — объяснил эксперт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Украина не получит Tomahawk. Соответствующие обещания со стороны Вашингтона являются лишь попыткой угодить «европейским друзьям».

