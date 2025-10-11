Мир
11:03, 11 октября 2025Мир

Столтенберг вспомнил о назвавшем Зеленского занозой в заднице Байдене

Варвара Кошечкина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Fure / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что экс-президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского занозой в заднице. Об этом он написал, вспоминая закулисные события саммита альянса в Вильнюсе, передает РБК.

По словам Столтенберга, это произошло во время обсуждения итоговой декларации встречи. Американская сторона была раздражена позицией Киева и формулировками, касающимися поддержки Украины.

Ранее положения документа согласовывались с украинской стороной, однако незадолго до публикации Зеленский выступил с критикой. Он написал в X (бывший Twitter), что расплывчатые формулировки позволяют «вести переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО».

Отмечается, что эта реакция стала неожиданностью для стран альянса. Как добавил Столтенберг, часть партнеров посчитала, что в декларации нужно было уделить больше внимания Украине, тогда как США были настолько недовольны ситуацией, что рассматривали вариант вообще исключить из текста раздел о поддержке Киева.

«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] — заноза в заднице», — вспомнил экс-генсек НАТО.

Позднее Столтенберг пытался смягчить напряжение и убедить Зеленского рассматривать документ как дипломатическую победу. «Сегодня мы встречаемся как равноправные партнеры. Я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», — сказал он украинскому лидеру.

Ранее в своих мемуарах Столтенберг рассказал, что запретил сотрудникам альянса глумиться над президентом США Дональдом Трампом, когда тот впервые занял пост главы государства в 2017 году.

