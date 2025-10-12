Силовые структуры
Пожизненно осужденный россиянин захотел перевестись в колонию ближе к родным

Марина Совина
Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Пожизненно осужденный за убийство четырех человек Андрей Фролкин спустя почти 20 лет после приговора попросил суд перевести его в колонию в Вологодской области, расположенную ближе к месту жительства родных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В своем обращении он объяснил, что находясь в колонии «Полярная сова» не может в полной мере реализовать свое право на свидания. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отклонила его просьбу. В ведомстве пояснили, что расположение колонии не мешает реализации его прав, поскольку суд установил, что Фролкин в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем получения посылок.

В 2006 году Московский областной суд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фролкина к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Он был признан виновным в совершении четырех умышленных убийств, среди жертв был 12-летний мальчик.

