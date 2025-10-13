Забота о себе
Иммунолог посоветовала доступные продукты для здоровья осенью

Фото: M. Dylan / Globallookpress.com

Иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон рассказали, какие доступные продукты надо включить в осеннее меню для укрепления иммунитета. Их рекомендации опубликовало издание Daily Mail.

Маккиочи посоветовала по утрам чаще есть натуральный йогурт или пить кефир. По ее словам, исследования доказали, что эти и другие ферментированные продукты обладают иммуностимулирующим эффектом, помогают подавить воспаление и поддерживают способность организма бороться с инфекциями.

Еще одна рекомендация врача — включить в меню различные источники витамина С: киви, красный перец, ягоды, грейпфрут и листовую зелень. Люди, которые получают достаточное количество витамина С из пищи, на восемь процентов быстрее выздоравливают от простуды, отметила она.

Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Ракстон же призвала для укрепления иммунитета чаще употреблять богатую витамином D жирную рыбу. Причем подойдет не только дорогой лосось, но и более бюджетные макрель и сардины, а также яйца и молочные продукты.

Кроме того, по мнению диетолога, важным продуктом осеннего и зимнего меню является нежирное мясо. «Это просто миф, что постное красное мясо — нездоровая пища. На самом деле оно богато белком, витаминами группы В, железом и цинком, которые помогают поддерживать иммунную систему», — подчеркнула Ракстон.

Ранее врач общей практики Сами Мойн назвал неочевидные причины возникновения частых простуд. Он считает, что болезненность часто объясняется неправильным образом жизни и неправильным питанием.

