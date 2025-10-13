Россия
На детской площадке в Москве нашли мертвым подростка

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На севере Москвы на детской площадке в Левобережном районе нашли мертвым 17-летнего подростка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

По информации телеканала, мальчика без признаков жизни обнаружили в парке Дружба. По предварительным данным, он употреблял наркотические вещества. Другие подробности не приводятся.

К посту приложено фото с места происшествия, на котором видно сотрудников правоохранительных органов и ленты оцепления.

Ранее в районе подмосковного Наро-Фоминска нашли 14-летнего школьника без признаков жизни и его сверстницу с оторванной рукой. Как выяснилось, подростки занимались зацепингом и пострадали при подъеме на электричку, которая следовала из Москвы в Калугу.

