Под Москвой нашли школьника без признаков жизни и его подругу с оторванной рукой

Под Москвой пострадали двое подростков-зацеперов, еще один не выжил
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Недалеко от подмосковного Наро-Фоминска нашли школьника без признаков жизни и его подругу с оторванной рукой. Еще один подросток находится в тяжелом состоянии, сообщает Baza.

По данным канала, 14-летние подростки-зацеперы пострадали при подъеме на электричку, которая следовала из Москвы в Калугу. Сейчас на месте работают медики и полиция.

Сообщается, что поезд, с которого сорвались подростки, задержали, а обратную электричку отменили.

Ранее в районе подмосковного города Клин подростка нашли в овраге с множественными переломами. В одних трусах и майке он пролежал так три дня, после того как упал с электрички.

