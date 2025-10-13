Путешествия
Сотрудник аэропорта разбрызгал топливо у самолета перед взлетом и попал на видео

PYOK: Сотрудник аэропорта разбрызгал топливо у самолета American Eagle в США
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Сотрудник аэропорта Даллас-Форт-Уэрт в США разбрызгал горючее топливо у самолета перед взлетом и попал на видео. Кадры публикует PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в первых числах октября во время заправки самолета American Eagle перед вылетом. Мужчина собрался вынуть шланг до того, как топливо перестало поступать, из-за чего оно стало разливаться в разные стороны. Вскоре сотруднику все же удалось остановить насос.

Ранее самолет авиакомпании Zafer Air, вылетавший в Шанхай, задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска. Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 12 октября, с воздушным судном типа Gulfstream.

