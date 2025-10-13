Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 13 октября 2025Путешествия

Иностранный самолет задел крылом микроавтобус в российском аэропорту

Самолет Zafer Air задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Самолет авиакомпании Zafer Air, вылетавший в Шанхай, задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 12 октября, с воздушным судном типа Gulfstream. Пассажиры и люди в автобусе не пострадали. Вылет рейса пришлось отменить. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности полетов.

Материалы по теме:
Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России
Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России
15 января 2025
В Амурской области упал пассажирский самолет. Погибли все, включая пятерых детей. Все, что известно о крушении на данный момент
В Амурской области упал пассажирский самолет. Погибли все, включая пятерых детей. Все, что известно о крушении на данный момент
24 июля 2025

Тем временем в пресс-службе российской воздушной гавани заявили, что для расследования произошедшего создали комиссию. По предварительным данным, экипаж иностранного самолета начал руление без соответствующей команды оператора по наземному обслуживанию и допустил отклонение от разметки. Это привело к столкновению левой плоскости крыла воздушного судна с наземным транспортным средством.

«Мы крайне серьезно относимся к произошедшему инциденту. Безопасность полетов является нашим безусловным приоритетом. В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств», — подчеркнул генеральный директор аэропорта Андрей Скуба.

В июне пассажирский самолет авиакомпании Batik Air совершил опасную посадку при сильном ветре и попал на видео. Boeing 737 наклонился на бок при посадке и едва не задел крылом землю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

    На Украине объяснили заявления Трампа о Tomahawk торгом с Кремлем

    Нобелевскую премию дали за объяснение важности инноваций для экономического роста

    Посмертную маску Высоцкого продадут за миллионы рублей

    Стюардесса почувствовала себя плохо во время рейса, продолжила работу и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости