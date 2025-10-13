Иностранный самолет задел крылом микроавтобус в российском аэропорту

Самолет Zafer Air задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

Самолет авиакомпании Zafer Air, вылетавший в Шанхай, задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 12 октября, с воздушным судном типа Gulfstream. Пассажиры и люди в автобусе не пострадали. Вылет рейса пришлось отменить. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности полетов.

Тем временем в пресс-службе российской воздушной гавани заявили, что для расследования произошедшего создали комиссию. По предварительным данным, экипаж иностранного самолета начал руление без соответствующей команды оператора по наземному обслуживанию и допустил отклонение от разметки. Это привело к столкновению левой плоскости крыла воздушного судна с наземным транспортным средством.

«Мы крайне серьезно относимся к произошедшему инциденту. Безопасность полетов является нашим безусловным приоритетом. В настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств», — подчеркнул генеральный директор аэропорта Андрей Скуба.

В июне пассажирский самолет авиакомпании Batik Air совершил опасную посадку при сильном ветре и попал на видео. Boeing 737 наклонился на бок при посадке и едва не задел крылом землю.

