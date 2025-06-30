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12:04, 30 июня 2025Путешествия

Пассажирский самолет едва не задел крылом землю при посадке и попал на видео

Antara: Самолет Batik Air едва не задел крылом землю при посадке в Индонезии
Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажирский самолет авиакомпании Batik Air совершил опасную посадку при сильном ветре и попал на видео. Подробности инцидента сообщает агентство Antara.

Нештатная ситуация произошла 28 июня в аэропорту Тангеранга на острове Ява, Индонезия. Из-за бокового ветра Boeing 737 наклонился на бок при посадке и едва не задел крылом землю.

На кадрах видно, что пилотам все же удалось выровнять борт и благополучно приземлиться. Позже инженеры осмотрели самолет, однако не выявили никаких повреждений.

Ранее пилот авиакомпании Qantas успешно посадил самолет во время шторма. Навыки экипажа восхитили пользователей сети.

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