Трамп прилетел в Египет на саммит по Газе

Самолет Трампа прибыл в Египет, где пройдет саммит по прекращению войны в Газе

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Египте, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Саммит по урегулированию конфликта в Газе и установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил присвоить американскому лидеру высшую государственную награду страны — орден Нила. Глава Египта принял решение о награждении Трампа в знак признания «его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», в частности, ключевое участие «в прекращении войны в Газе».