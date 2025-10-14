Хайди Клум показала особенность своей груди

Немецкая супермодель Хайди Клум показала длинный волос на груди

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала особенность своего бюста. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летняя знаменитость снялась в черном платье с глубоким и широким декольте. При этом она продемонстрировала на видео длинный волос, растущий у нее на груди. Манекенщица разгладила его и потянула пальцами.

В свою очередь, в подписи автор поста поинтересовалась, есть ли подобная растительность на бюстах у ее поклонниц.

Ранее в октябре Хайди Клум обнажила грудь на показе бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже.