16:16, 4 октября 2025Ценности

Хайди Клум обнажила грудь на Неделе моды

Супермодель Хайди Клум в откровенном платье пришла на показ на Неделе моды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном наряде пришла на показ бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на странице издания Elle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица посетила шоу в прозрачном кружевном макси-платье серого цвета, которое облегало ее фигуру. При этом сквозь ткань наряда просвечивала обнаженная грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера.

В то же время Клум надела белые стринги и остроносые бежевые туфли на шпильках и дополнила образ солнцезащитными очками с черными линзами.

Ранее в октябре американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер в прозрачном платье прошлась по подиуму показа модного дома Schiaparelli.

