Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:22, 3 октября 2025Ценности

Кендалл Дженнер прошлась по подиуму полуголой

Кендалл Дженнер в прозрачном платье прошлась по подиуму показа Schiaparelli
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SplashNews.com / Legion-media.com

Полуголая модель Кендалл Дженнер прошлась по подиуму показа модного дома Schiaparelli. Снимки с шоу опубликовала ее сестра Кайли Дженнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость появилась перед публикой в прозрачном платье, отказавшись от бюстгальтера. Дизайнеры дополнили образ высокими перчатками и туфлями на каблуках. Из аксессуаров на ней были массивные золотые серьги.

Фото: SplashNews.com / Legion-media.com

В первом ряду на шоу сидела сестра манекенщицы Кайли Дженнер, певица Розалия и другие знаменитости.

В сентябре Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    Кендалл Дженнер прошлась по подиуму полуголой

    Стоимость проезда по МСД в загруженные часы проиндексируют

    В американском журнале дали оценку российскому ракетному комплексу «Ярс»

    СБУ обвинила Россию в убийстве экс-спикера Рады Парубия

    Центробанк составил топ самых популярных фраз мошенников

    В США захотели выпустить монеты с изображением Трампа

    На ТЭЦ в Краматорске начался пожар после удара

    Макрон подтвердил гибель французского журналиста при ударе по ВСУ

    В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости