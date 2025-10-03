Кендалл Дженнер прошлась по подиуму полуголой

Кендалл Дженнер в прозрачном платье прошлась по подиуму показа Schiaparelli

Полуголая модель Кендалл Дженнер прошлась по подиуму показа модного дома Schiaparelli. Снимки с шоу опубликовала ее сестра Кайли Дженнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость появилась перед публикой в прозрачном платье, отказавшись от бюстгальтера. Дизайнеры дополнили образ высокими перчатками и туфлями на каблуках. Из аксессуаров на ней были массивные золотые серьги.

Фото: SplashNews.com / Legion-media.com

В первом ряду на шоу сидела сестра манекенщицы Кайли Дженнер, певица Розалия и другие знаменитости.

В сентябре Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса.