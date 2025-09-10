Ценности
19:17, 10 сентября 2025

Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса

Манекенщица Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Американская манекенщица и телезвезда Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса. Интервью с ней приводит Vogue.

29-летняя манекенщица отметила, что задумывается о том, чтобы придерживаться более простого образа жизни и покинуть фэшн-сферу.

«Клянусь богом, я брошу все и просто буду проектировать дома. (...) Мне нравится просыпаться по утрам, надевать купальник или спортивные штаны, не краситься и просто наслаждаться своим днем», — заявила знаменитость.

По словам Дженнер, она домоседка и ей доставляет удовольствие чувствовать себя обычной вне подиума. «Мне нравится ходить на конные шоу в той же одежде, что и другие: в шлеме, солнцезащитных очках и форме. И я могу выступать совершенно под другим именем», — добавила она.

Ранее в сентябре Кендалл Дженнер похвасталась фигурой в стрингах.

