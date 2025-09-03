Американская модель Кендалл Дженнер похвасталась фигурой в стрингах

Американская модель Кендалл Дженнер похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица предстала на размещенных снимках в черном крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов-стрингов.

При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. В качестве аксессуаров она выбрала соломенную шляпу.

В июле Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе. Манекенщица позировала на одном из фото с обнаженной грудью. Также знаменитость пробежалась по лужайке в укороченном желтом свитере и трусах от бикини.