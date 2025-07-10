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11:21, 10 июля 2025Ценности

Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: FWRD

Американская модель Кендалл Дженнер в откровенном виде снялась для рекламы онлайн-ретейлера FWRD, креативным директором которого она является. Соответствующие кадры появились на сайте магазина.

29-летняя манекенщица позировала на одном из фото с обнаженной грудью. Она стояла боком к камере в микрошортах и высоких сапогах, прижавшись к лошади.

Также знаменитость пробежалась по лужайке в укороченном желтом свитере и трусах от бикини в красно-белую полоску и примерила облегающее боди, сев на лошадь верхом.

Ранее в июле сестра Кендалл Дженнер телезвезда Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики груди.

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