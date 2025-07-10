Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе

Американская модель Кендалл Дженнер в откровенном виде снялась для рекламы онлайн-ретейлера FWRD, креативным директором которого она является. Соответствующие кадры появились на сайте магазина.

29-летняя манекенщица позировала на одном из фото с обнаженной грудью. Она стояла боком к камере в микрошортах и высоких сапогах, прижавшись к лошади.

Также знаменитость пробежалась по лужайке в укороченном желтом свитере и трусах от бикини в красно-белую полоску и примерила облегающее боди, сев на лошадь верхом.

Ранее в июле сестра Кендалл Дженнер телезвезда Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики груди.