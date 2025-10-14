Россия
11:36, 14 октября 2025Россия

Пятитонный автобус расплющил о стену россиянина

В Серове пятитонный автобус расплющил о стену мужчину, его удалось спасти
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Серове Свердловской области пятитонный автобус расплющил о стену мужчину, который работал в гараже. Его удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, передает Ura.ru.

По данным российского агентства, пострадавшим оказался предприниматель, занимающийся перевозками. Мужчина поделился, что автобус, который в него влетел всем весом, отогнал его сын.

Бизнесмен признался, что сумел самостоятельно добраться до лавки, а затем потерял сознание.

Жителя Свердловской области оперативно доставили в больницу, там его поместили в операционную. У пострадавшего диагностировали множественные переломы ребер, повреждение легкого и другие серьезные травмы. Врачи подчеркивали, что шансы у пациента равнялись практически нулю, но ему удалось сохранить жизнь.

После четырех дней в реанимации и трех недель в отделении травматологии мужчина пошел на поправку.

Ранее сообщалось, что в Москве поезд, следовавший до подмосковной Икши, переехал переходившую железнодорожные пути 23-летнюю девушку.

