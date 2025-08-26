Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 26 августа 2025Россия

В Москве электричка переехала переходившую пути девушку

В Москве поезд сбил 23-летнюю девушку, переходившую пути
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве поезд, следовавший до подмосковной Икши, переехал переходившую железнодорожные пути 23-летнюю девушку. Об этом пишет телеканал «360», со ссылкой на источник.

По его словам, жертва происшествия пересекала железную дорогу по наземному переходу в районе станции МЦД-1 Дегунино. Почему она не заметила поезд, неизвестно.

В результате инцидента движение на участке приостанавливалось почти на час. Сейчас поезда следуют в нормальном режиме.

Ранее в Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд из-за пьяной матери. Как рассказали в Следственном комитете, состав задел ребенка по касательной. В результате пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Курьер спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке

    Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Бастрыкина

    В Москве электричка переехала переходившую пути девушку

    Безопасность MAX усилили

    Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности

    Двое россиян расправились с неприятелями из-за испорченной машины

    Вучич сердечно поговорил с Лавровым

    Звезда «Операции "Ы"» рассказала о своем состоянии после вызова скорой

    Застрявшая в горах россиянка оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад альпинистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости