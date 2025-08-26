В Москве электричка переехала переходившую пути девушку

В Москве поезд сбил 23-летнюю девушку, переходившую пути

В Москве поезд, следовавший до подмосковной Икши, переехал переходившую железнодорожные пути 23-летнюю девушку. Об этом пишет телеканал «360», со ссылкой на источник.

По его словам, жертва происшествия пересекала железную дорогу по наземному переходу в районе станции МЦД-1 Дегунино. Почему она не заметила поезд, неизвестно.

В результате инцидента движение на участке приостанавливалось почти на час. Сейчас поезда следуют в нормальном режиме.

Ранее в Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд из-за пьяной матери. Как рассказали в Следственном комитете, состав задел ребенка по касательной. В результате пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.