Украинский город частично остался без света после взрывов

«Страна»: В Харькове после взрывов частично пропали свет и вода
В Харькове раздалось несколько взрывов, после чего в городе частично пропала электроэнергия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Из-за ударов по Харькову в части города пропали свет и вода», — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах видно, как в небе происходит несколько вспышек. После этого город погружается во тьму. Власти города пока никак не комментировали ситуацию.

При этом, как заявлял мэр Харькова Игорь Терехов, Вооруженные силы России якобы нанесли по городу удар корректируемыми авиабомбами.

В ночь на 13 октября сообщалось об ударах по Одессе. Тогда город тоже частично остался без света.

