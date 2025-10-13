Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:53, 13 октября 2025Бывший СССР

БПЛА атаковали Одессу

Шарий: Одессу атаковали до 20 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

До 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Одессу. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Одесса под массированной атакой — до 20 БПЛА. В городе прозвучала серия мощных взрывов», —написал Шарий.

Также блогер опубликовал два видео. На первом запечатлен дом, в котором отсутствует свет, а на втором —пожар.

В ночь на субботу, 11 октября, украинские СМИ писали о массированной атаке беспилотников на Одессу. По их данным, под удар попали объекты энергетики. Сообщалось, что на месте прилетов вспыхнул сильный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Женщина увлеклась теориями заговора и поставила под угрозу собственный брак

    В США российский «Адмирал Горшков» прозвали нафталиновым шариком

    Дом престарелых раскритиковали за сексуальные танцы

    Вылечившиеся от рака груди женщины рассказали о сексе после диагноза

    На Западе заявили о появлении новой линии фронта против России

    Вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

    Трамп вновь обвинил своих предшественников в кризисе на Украине

    В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

    БПЛА атаковали Одессу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости