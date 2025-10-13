Шарий: Одессу атаковали до 20 БПЛА

До 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Одессу. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Одесса под массированной атакой — до 20 БПЛА. В городе прозвучала серия мощных взрывов», —написал Шарий.

Также блогер опубликовал два видео. На первом запечатлен дом, в котором отсутствует свет, а на втором —пожар.

В ночь на субботу, 11 октября, украинские СМИ писали о массированной атаке беспилотников на Одессу. По их данным, под удар попали объекты энергетики. Сообщалось, что на месте прилетов вспыхнул сильный пожар.