Раскрыты последствия ночных ударов по Одесской области

ДТЭК: После ударов по Одесской области без света остались более 300 тысяч домов

В результате ночных ударов по Одесской области без света остались свыше 300 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на энергетическую компанию ДТЭК.

Отмечается, что сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

В ночь на субботу, 11 октября, украинские СМИ писали о массированной атаке беспилотников в Одессе. По их данным, под удар попали объекты энергетики. Сообщалось, что на месте прилетов вспыхнул сильный пожар.

Ранее стало известно, что в Одессе ухудшился доступ в интернет на фоне отключения света.