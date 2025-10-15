Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 15 октября 2025Экономика

Банк России высказался о падении доверия к рублю

ЦБ: При инфляции в 5% доверие населения к национальной валюте падает
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Если в стране инфляция доходит до пяти процентов и выше, то начинается экспоненциальное падение доверия населения к национальной валюте, которую перестают использовать для сбережения средств. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, его процитировали в ТАСС.

При таком развитии событий, как пояснил Заботкин, начинается валютизация (перевод накоплений в иностранную валюту). Кроме того, может начаться падение нормы сбережения, поскольку люди бросаются покупать недвижимость или товары длительного пользования.

Как подчеркнул зампред ЦБ, население воспринимает любую инфляцию как несправедливый налог, а высокую инфляцию — как очень несправедливый налог.

В начале этой недели Министерство экономического развития России спрогнозировало, что темпы роста потребительских цен в России могут замедлиться примерно до 6,8 процента к концу декабря в годовом выражении. Как заявил руководитель этого ведомства Максим Решетников, по итогам сентября годовая инфляция составила порядка восьми процентов. Это примерно вдвое выше целевого уровня, установленного руководством Банка России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    «Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

    Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

    На Украине предрекли чекистское управление для Одессы

    Российский тревел-блогер назвал лучшее время для покупки билетов в Европу

    Уволенный матом самарский чиновник записал видеообращение в футболке с символом Z

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости