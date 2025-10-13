Экономика
13:20, 13 октября 2025

Минэк дал прогноз по инфляции в России

Решетников: Инфляция в России может снизиться примерно до 6,8 % к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Темпы роста потребительских цен в России могут замедлиться примерно до 6,8 процента к концу декабря в годовом выражении. Такой прогноз дал глава Министерства экономического развития (Минэка) РФ Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

По итогам сентября годовая инфляция в стране, пояснил он, составила порядка восьми процентов. Достигнутый результат оказался примерно вдвое выше целевого уровня, установленного руководством Центробанка (ЦБ).

Повторения динамики, фиксировавшейся в октябре-декабре 2024-го, когда потребительские цены на внутреннем рынке стали активно расти, в 2025-м ожидать не стоит, считает Решетников. Период пиковой инфляции в России уже пройден, полагает он. «Сейчас мы все-таки находимся в другой части кривой», — резюмировал Решетников в ходе выступления перед представителями комитета Госдумы (ГД) по бюджету и налогам.

Ранее в Росстате заявили о замедлении годовой инфляции в России по итогам сентября до 7,98 процента. В сравнении с августовским показателем достигнутый в первый месяц осени результат оказался на 0,16 процентного пункта ниже. Несмотря на это, в продовольственном сегменте инфляция за отчетный период составила 9,46 процента, а стоимость услуг увеличилась в среднем на 11,09 процента.

Главным условием для более заметного смягчения денежно-кредитной политики в ЦБ неоднократно называли устойчивое замедление темпов роста цен и их приближение к таргету, чего пока не наблюдается на внутреннем рынке. На этом фоне все большее число аналитиков в своих прогнозах стали склоняться к варианту сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне в 17 процентов к концу года.

