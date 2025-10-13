В России начали готовиться к отказу ЦБ от снижения ключевой ставки

«Известия»: Все больше аналитиков ожидают ключевой ставки в 17 % к концу года

Семь из девяти опрошенных «Известиями» аналитиков ожидают снижения ключевой ставки до 16 процентов к концу года, однако двое полагают, что Центробанк сохранит ее на уровне 17 процентов. Об этом говорится в материале издания.

Ранее эксперты говорили о более быстром смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), но в связи с рядом негативных факторов участники рынка начинают готовиться к более продолжительному периоду высоких ставок.

Управляющий директор «Риком-Траста» Дмитрий Целищев считает, что регулятор будет ориентироваться на инфляцию и динамику цен на нефтепродукты, а и те, и другие в последние недели ускорили рост. Так, что стоимость бензина на неделе, закончившейся 6 октября, выросла на 0,9 процента, а две предыдущие недели принесли 0,6 и 0,8 процента.

Независимый эксперт Андрей Бархота называет снижение ставки до конца года оптимистичным сценарием, возможным только при условии, что инфляция не начнет ускоряться. Илья Федоров из БКС также заметил, что негативным фактором для Банка России обязательно станет рост кредитования бизнеса, который ускоряется с начала осени.

По мнению начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергея Заверского, многое будет зависеть от курса рубля. Если он сохранится на текущих уровнях или укрепится, то у ЦБ появятся основания продолжить смягчение.

Все опрошенные эксперты уверены, что на ближайшем заседании совета директоров 24 октября будет принято решение о сохранении ключевой ставки. Говорить о каком-то движении вниз можно будет только на следующем заседании, которое состоится 19 декабря.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что снижение ключевой ставки до конца года возможно, но пока что перспективы ее движения остаются неопределенными.