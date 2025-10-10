Росстат оценил динамику цен в России

Росстат: Годовая инфляция в России замедлилась до 7,98 % в сентябре

По итогам первого месяца осени темпы роста потребительских цен в России опустились ниже 8 процентов. О замедлении годовой инфляции в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственного статистики (Росстата).

В августе прирост в годовом выражении составлял 8,14 процента. Таким образом, в сентябре инфляция в России замедлилась на 0,16 процентного пункта. Однако в месячном выражении темпы роста потребительских цен составили 0,34 процента, резюмировали в ведомстве.

В продовольственном сегменте инфляция составила 0,03 процента в сравнении с показателем за август. В годовом выражении потребительские цены в этом секторе увеличились в среднем на 9,46 процента. Стоимость товаров в непродовольственном секторе в сентябре выросла на 0,59 процента в месячном и на 3,85 процента в годовом выражении, а услуги подорожали в среднем на 0,47 и 11,09 процента соответственно, констатировали в Росстате.

Несмотря на замедление годовой инфляции, динамика к концу сентября все еще оставалась почти вдвое выше установленного руководством Центробанка (ЦБ) таргета, который составляет 4 процента. Именно высокие темпы роста потребительских цен стали одной из главных причин осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора по итогам сентябрьского заседания совета директоров. Главным условием для более стремительного снижения ключевой ставки в ЦБ неоднократно называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому показателю. С учетом нынешней динамики, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, к концу года ставка регулятора вряд ли опустится ниже 15 процентов.