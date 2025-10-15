Россия
17:47, 15 октября 2025Россия

Два российских чиновника попали под удар ВСУ

Гладков сообщил об ударе украинского дрона по двум чиновникам
Никита Абрамов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Два чиновника в Белгородской области попали под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации», — написал он.

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочное ранение грудной клетки. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги и поясничной области, добавил Гладков.

Помимо того, еще один мирный житель попал под удар ВСУ. В селе Березовка движущийся легковой автомобиль был атакован FPV-дроном Украины. Водитель пострадал, его доставили в Борисовскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что в Шебекине Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины ранены два бойца подразделения «Орлан». Как рассказал губернатор, раненых в приграничье военных доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

