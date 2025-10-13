Россия
16:59, 13 октября 2025Россия

Губернатор сообщил о потерях в российском приграничье после атаки ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: В Шебекине при атаке БПЛА ВСУ ранены два бойца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два бойца подразделения «Орлан». О санитарных потерях сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, раненых в приграничье военных доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Их транспортировали бойцы сил самообороны.

Гладков уточнил, что у обоих военных диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. «Информация о последствиях уточняется», — подытожил он.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что столица области — Белгород — подверглась ракетному удару ВСУ. Система противовоздушной обороны сбила выпущенные по городу снаряды. Сигнал ракетной опасности в городе отменили через 11 минут после объявления.

    Все новости