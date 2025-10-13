Россия
Столица российского региона подверглась ракетному удару

Военкор Поддубный: ВСУ атаковали ракетами Белгород, ПВО ведет перехват целей
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Белгород, столица Белгородской области, подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram.

Журналист не уточнил, сколько ракет было выпущено по российскому городу, а также какими снарядами был атакован Белгород. «[Система] ПВО ведет перехват целей», — рассказал он. О пострадавших и разрушениях на земле Поддубный не сообщил.

МЧС региона предупредило белгородцев о ракетной опасности в 13:42 по московскому времени (совпадает с местным). Режим опасности отменили в 13:53.

Ранее сообщалось, что Украина пыталась использовать в зоне специальной военной операции технику с дурной славой и лишилась ее.

