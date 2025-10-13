МО: ВС России уничтожили в зоне СВО бронемашины Stryker и MaxxPro

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать в зоне специальной военной операции (СВО) технику с дурной славой — бронетранспортер Stryker производства США, и в итоге техника была подбита российскими войсками. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, Stryker был задействован против бойцов группировки войск «Юг». Вместе с ним ВСУ применили бронемашину MaxxPro, но потеряли и ее. Кроме того, на этом направлении российские военные уничтожили четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и 12 автомобилей.

Бронетранспортер Stryker активно применялся армией США во время вторжения в Ирак и подвергся критике военных. Техника оказалась неподходящей для выполнения боевых задач и не выдерживала попадания не только противотанковых снарядов, но даже и стрелкового оружия.

Попытки защитить Stryker решетками ухудшили ситуацию, так как из-за увеличившегося веса машина потеряла ходовые качества и увязала на дорогах. Американский аналитический Институт ответственного государственного управления Куинси называл Stryker «смертельной ловушкой» для военных.

Также в ежедневном отчете Минобороны сообщило, что ВСУ сбросили на российские объекты десять управляемых авиабомб, но все они были уничтожены системой противовоздушной обороны.