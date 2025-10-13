Украина сбросила на российские объекты десять управляемых авиабомб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на российские объекты десять управляемых авиабомб, но все они были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Какие именно объекты пытались атаковать ВСУ, не уточняется. К какому типу относились сбитые ПВО авиабомбы, неизвестно. Кроме того, ПВО уничтожила 344 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и один снаряд системы HIMARS. О пострадавших и каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

