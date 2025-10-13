Россия
Украина сбросила на российские объекты десять управляемых авиабомб

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на российские объекты десять управляемых авиабомб, но все они были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Какие именно объекты пытались атаковать ВСУ, не уточняется. К какому типу относились сбитые ПВО авиабомбы, неизвестно. Кроме того, ПВО уничтожила 344 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и один снаряд системы HIMARS. О пострадавших и каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

Ранее российский штурмовик с позывным Рубик показал медали, шевроны, документы солдат ВСУ и другие трофеи, добытые им в бою.

    Все новости