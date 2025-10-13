Российский боец с позывным Рубик показал медали, шевроны и документы солдат ВСУ

Российский боец с позывным Рубик показал награды, шевроны и документы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), снятые им с противника после боя. Кадры с трофеями опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

По словам штурмовика, эти предметы он и его сослуживцы добыли во время боя в районе населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области.

На выложенных Минобороны кадрах видно, что на шевронах изображены казаки из серии советских мультфильмов, символика подразделений, черепа и флаги Украины. На одном из них — надпись на украинском «неограниченно годный» и изображение скелета. Также перед военным разложены военные билеты и медали противника, а кроме того — трофейное вооружение: польский автоматический гранатомет 40 калибра, украинский дробовик

Ранее сообщалось, что Украина попыталась использовать в зоне специальной военной операции «машины апокалипсиса».