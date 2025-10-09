Россия
13:23, 9 октября 2025Россия

Украина попыталась использовать в зоне СВО «машины апокалипсиса»

ВС РФ уничтожили в зоне СВО прозванные «машинами апокалипсиса» броневики Senator
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались использовать в зоне специальной военной операции (СВО) прозванные «машинами апокалипсиса» броневики Senator. Это следует из ежедневного отчета российского Министерства обороны.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, российские войска дали бой этой технике и уничтожили два бронеавтомобиля. Из какого вооружения были уничтожены броневики, не уточняется. Удар по бронемашинам нанесли военнослужащие группировки войск «Юг». На этом же направлении ВСУ потеряли до 205 бойцов, танк и восемь пикапов.

Известно, что броневики Senator могут развивать скорость до 110 километров в час и в дополнение к экипажу способны перевозить до восьми тяжеловооруженных военных. Броня авто позволяет выдерживать попадание 7,62-миллиметровых пуль. Один из заявленных видов применения Senator — безопасная транспортировка высокопоставленных лиц.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили управляемые авиабомбы на российские объекты, но ни одна из них не достигла цели.

