Украина сбросила умные авиабомбы на российские объекты

МО РФ: Система ПВО России уничтожила четыре сброшенные ВСУ управляемые авиабомбы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили управляемые авиабомбы на российские объекты, но ни одна из них не достигла цели. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила все умные снаряды. Из текста брифинга следует, что всего ВСУ пытались атаковать четырьмя подобными авиабомбами. К какому типу относились снаряды, а также какие цели могли подвергнуться атаке, не уточняется.

Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Также, как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

Кроме управляемых бомб, ВСУ запустили по территории России 112 беспилотников самолетного типа. Они также были сбиты системой ПВО.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины начали испытывать умные бомбы, в которых скопировали концепцию российских универсальных модулей планирования и коррекции. Эксперты отмечали, что в арсенале Украины мало самолетов, которые могут нести умные бомбы, а российские средства противовоздушной обороны способны их сбивать.

