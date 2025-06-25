Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:07, 26 июня 2025Наука и техника

На Украине скопировали российские умные бомбы

На Украине испытали копию российских умных бомб с УМПК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Воздушные силы (ВС) Украины начали испытывать умные бомбы, в которых скопировали концепцию российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Fighterbomber.

На видео показан сброс бомбы с модулем коррекции, разработанным украинским конструкторским бюро «Медоед». ФАБ-500 сбросили с фронтового бомбардировщика Су-24М. Внешне устройство практически полностью повторяет УМПК и, судя по ролику, действует по такому же принципу. После сброса бомбы раскрываются крылья и боеприпас идет к цели по заданным координатам.

Видеозапись показывает только отделение бомбы от самолета и раскрытие крыльев, поэтому судить об эффективности изделия сложно. Заявленная дальность составляет 60 километров. При этом производитель планирует увеличить ее до 80 километров. Автор канала усомнился в способности точно поразить цель «украинским УМПК» в условиях помех. По его словам, у Киева нет эффективных модулей GPS.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Также в сообщении отметили, что в арсенале ВС Украины мало самолетов, которые могут нести умные бомбы, а российские средства противовоздушной обороны способны их сбивать. «60 километров — это сегодня мало. "Бук-М3" бьет на 70 [километров] на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 километров», — пишет канал. Автор подчеркнул, что украинские самолеты, которые будут набирать высоту для сброса бомб, также могут быть сбиты расчетами комплексов С-300, С-350, С-400 и истребительной авиацией с ракетами Р-37.

В апреле канал Fighterbomber писал, что российские бомбы с УМПК получили новые помехоустойчивые модули «Комета», которые повышают точность боеприпаса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    29-летняя модель OnlyFans объяснила отдых с 17-летним футболистом «Барселоны»

    Врач рассказала о состоянии брошенного на пол в Шереметьево ребенка

    Молдавию уличили в подготовке к войне

    На Украине скопировали российские умные бомбы

    Британию уличили в подготовке нападения на Россию

    Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом

    «Она какая-то родная». Блогерша с Кавказа радуется жизни и готовит горы еды. Как за это ее полюбили миллионы россиян?

    «Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?

    Раскрыты подробности об обучавшем домогаться девушек блогере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости