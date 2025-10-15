ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

ФАС начала проверку обоснованности резкого роста цен на селедку в магазинах

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали проверку обоснованности резкого роста розничных цен на селедку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Представители ФАС ранее уже проводили анализ структуры стоимости основных видов популярной в стране рыбы, включая тихоокеанскую сельдь, отметили в ведомстве. По итогам проверки выяснилось, что главным драйвером роста розничных цен на эту продукцию оказалась цена услуг посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями.

В ФАС отметили, что в цепочки доставки рыбной продукции до прилавков магазинов может быть до шести посредников. Их наценка составляет 5-50 процентов. То же касается в том числе и селедки. «Цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать от 2 до 3,5 раза», — констатировали в ведомстве.

В настоящее время ФАС анализирует информацию о первичной переработке и покупателях. Кроме того, ведомство отслеживает данные об объемах реализуемой продукции, о фактической добыче и производстве, а также о реализации и структуре себестоимости рыбной продукции. При наличии оснований сотрудники ведомства примут меры антимонопольного регулирования.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), с января по сентябрь средняя стоимость килограмма селедки в российских магазинах достигла 375 рублей. Годовой прирост составил 28 процентов. Взлет розничных цен фиксируется на фоне падения оптовых. Средняя стоимость атлантической сельди в европейской части России в опте за отчетный период снизилась на 14 процентов, до 185 рублей. Таким образом розничные цены на эту продукции оказались более чем в два раза выше оптовых.