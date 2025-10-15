«Известия»: Сельдь в России за год подорожала на 28 %

В России подорожала селедка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Средняя потребительская стоимость самой популярной у граждан рыбы в январе-сентябре 2025 года составила 375 рублей за килограмм. Это на 28 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом оптовые цены на сельдь снижаются. Так, средняя стоимость атлантической сельди в центре России в опте составила 185 рублей за килограмм, подешевев на 14 процентов с начала года.

Ранее заместитель главы компании «Инарктика» Андрей Баранов предупредил, что в среднесрочной перспективе стоимость красной рыбы в мире будет расти в среднем на 4 процента ежегодно, подобная динамика затронет в том числе российский рынок. В наибольшей степени оказался подвержен подорожанию лосось. Рост цен на эту рыбу, объяснил эксперт, обусловлен в первую очередь небольшим количеством мест ее выращивания и растущим мировым спросом.