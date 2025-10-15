В Санкт-Петербурге задержали 18-летнюю уличную певицу

Исполнявшую экстремистские песни на улицах Петербурга 18-летнюю певицу задержали

Уличную певицу, которая исполняла экстремистские песни на улицах Санкт-Петербурга, задержали. Об этом сообщает местный Telegram-канал 78.

По информации источника, 18-летняя девушка по имени Диана сейчас находится в изоляторе. Ее обвиняют в «организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка». Все из-за видео, которое стало вирусным в социальных сетях. На опубликованных кадрах девушка вместе с группой молодых людей исполняла песню Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) «Лебединое озеро», распространение которой запретил в мае 2025 года Приморский суд Петербурга.

В августе музыкантов уже задерживали, они отделались объяснительной. Группа уличных артистов регулярно выступала в центре города, не согласовывая концерты с городскими властями.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге хотят запретить выступления уличных музыкантов у Думской башни.