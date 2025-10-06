В Петербурге запретят петь

В Петербурге запретят выступления уличных музыкантов у Думской башни

В Санкт-Петербурге запретят выступления уличных музыкантов у Думской башни. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.

Отмечается, что рядом расположена музыкальная школа имени Римского-Корсакова, а музыканты пением и игрой на инструментах мешают занятиям. По словам депутата, нововведением исключается точка для выступлений напротив Думской улицы, дом 1-3, литера А, а также у дома 4 со стороны улицы Ломоносова. Рябоконь выразил радость от того, что отстоял право детей на качественное образование.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга с 1 августа запретят парковку электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это касается Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов.