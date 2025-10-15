Бывший СССР
Королева приехала в постсоветскую страну

Королева-консорт Бельгии Матильда приехала в Армению и встретилась с Пашиняном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Королева-консорт Бельгии Матильда приехала в Армению и встретилась с премьер-миинстром республики Николом Пашиняном. О визите монарха в постсоветскую страну сообщается в его Telegram-канале.

«Я принимал в доме правительства Ее Величество Матильду, королеву Бельгии, находящуюся с рабочим визитом в Армении», — написал Пашинян. Она является женой короля Бельгии Филиппа.

Матильда перед встречей с Пашиняном также посетила Ереванский государственный университет (ЕГУ), где пообщалась со студентами и преподавателями. Кроме того, она высадила армяно-бельгийский лес в рамках координации целей устойчивого развития ООН.

11 октября Никол Пашинян также выложил видео, где он снял себя на видео под песню российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). На видео он сидел с задумчивым лицом.

