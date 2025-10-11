Бывший СССР
Пашинян включил песню Земфиры о любви и задумался

Пашинян опубликовал видео под песню Земфиры о любви
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял видео под песню российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов). Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео политик задумчиво слушает песню, после чего переводит взгляд на камеру на словах «прости меня, моя любовь». Пашинян сопроводил ролик пожеланием доброго утра.

«Доброе утро и хорошего дня всем вам», — написал премьер-министр Армении.

Несколькими днями ранее Пашинян публиковал видео, как едет на работу в метро. На кадрах он общался в вагоне с бабушкой, задумчиво стоял на перроне и пил кофе в кафе перед тем, как зайти в здание правительства Армении.

