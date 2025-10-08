Пашинян спустился к народу под землю

Пашинян проехался в метро, пообщался с народом и смонтировал видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на работу в метро. Видеосюжет об этом он выложил в своем Telegram-канале.

На записи показано, как Пашинян общается в вагоне метро с бабушкой, задумчиво стоит на перроне, здоровается с прохожими и пьет кофе в кафе. В конце видео он попадает в здание правительства.

Ранее Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения во время телефонного звонка. Он пожелал ему всего самого наилучшего, параллельно подчеркнув важность процесса дальнейшего развития отношений Армении и России и оценив личный вклад Владимира Путина.

До этого Пашинян вызвал на дебаты трех бывших президентов республики Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.